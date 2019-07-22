Стали известны сроки закупки автобусов с кондиционерами в Самаре

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-22T07:58:46+03:00

Автобусы с кондиционерами появятся в Самаре в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поездки пассажиров в жару сделают более комфортными, но не в этом году

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В департаменте транспорта Самары назвали сроки закупки новых автобусов с кондиционерами. К сожалению, этим летом пассажирам общественного транспорта все еще придется довольствоваться открытыми форточками и обмахиваться платочками.

- Закупка автобусов с кондиционерами запланирована в следующем году, - сообщили представители дептранса в Твиттере.

Сколько именно автобусов будут радовать горожан прохладными салонами в знойные деньки, чиновники не уточнили. По их словам, все зависит от объема финансирования, размер которого пока также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU