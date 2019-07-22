Стали известны сроки закупки автобусов с кондиционерами в Самаре
Поездки пассажиров в жару сделают более комфортными, но не в этом году
Автобусы с кондиционерами появятся в Самаре в 2020 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В департаменте транспорта Самары назвали сроки закупки новых автобусов с кондиционерами. К сожалению, этим летом пассажирам общественного транспорта все еще придется довольствоваться открытыми форточками и обмахиваться платочками.
- Закупка автобусов с кондиционерами запланирована в следующем году, - сообщили представители дептранса в Твиттере.
Сколько именно автобусов будут радовать горожан прохладными салонами в знойные деньки, чиновники не уточнили. По их словам, все зависит от объема финансирования, размер которого пока также не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU