2019-07-22T07:58:46+03:00
Общество

Стали известны сроки закупки автобусов с кондиционерами в Самаре

Поездки пассажиров в жару сделают более комфортными, но не в этом году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы с кондиционерами появятся в Самаре в 2020 годуАвтобусы с кондиционерами появятся в Самаре в 2020 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В департаменте транспорта Самары назвали сроки закупки новых автобусов с кондиционерами. К сожалению, этим летом пассажирам общественного транспорта все еще придется довольствоваться открытыми форточками и обмахиваться платочками.

- Закупка автобусов с кондиционерами запланирована в следующем году, - сообщили представители дептранса в Твиттере.

Сколько именно автобусов будут радовать горожан прохладными салонами в знойные деньки, чиновники не уточнили. По их словам, все зависит от объема финансирования, размер которого пока также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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