В Самаре вернули трамваи на улицу Аэродромную
В понедельник, 22 июля, в Самаре возобновили движение трамваев по улице Аэродромной. Об этом в Твиттере сообщили представители МП «Трамвайно-Троллейбусное управление».
- Восстановлено движение трамваев по улице Аэродромной от улицы Авроры до улицы Тухачевского. Добро пожаловать на борт, - отметили в ТТУ.
Напомним, что движение трамваев № 1, 3, 4, 18 и 23 по этому отрезку было перекрыто 19 июля. Ограничение было связано с ремонтом теплосетей в районе пересечения улиц Аэродромной и Волгина. В течение трех дней трамваи курсировали по скорректированной схеме, но теперь они вновь вернулись к своему прежнему маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU