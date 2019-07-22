2019-07-22T08:14:19+03:00
Общество

В Самаре вернули трамваи на улицу Аэродромную

Работы по ремонту теплосетей завершены
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение трамваев по улице Аэродромной восстановили от улицы Авроры до улицы ТухачевскогоДвижение трамваев по улице Аэродромной восстановили от улицы Авроры до улицы ТухачевскогоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В понедельник, 22 июля, в Самаре возобновили движение трамваев по улице Аэродромной. Об этом в Твиттере сообщили представители МП «Трамвайно-Троллейбусное управление».

- Восстановлено движение трамваев по улице Аэродромной от улицы Авроры до улицы Тухачевского. Добро пожаловать на борт, - отметили в ТТУ.

Напомним, что движение трамваев № 1, 3, 4, 18 и 23 по этому отрезку было перекрыто 19 июля. Ограничение было связано с ремонтом теплосетей в районе пересечения улиц Аэродромной и Волгина. В течение трех дней трамваи курсировали по скорректированной схеме, но теперь они вновь вернулись к своему прежнему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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