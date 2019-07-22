В Тольятти спасатели поймали возле одного из домов питона-альбиноса

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-22T10:04:34+03:00

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На днях спасателям Тольятти поступил необычный вызов. Возле дома № 34 по улице Ворошилова местные жители нашли змею. Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

- Мы периодически отлавливаем рептилий в городе, но такого экземпляра еще не было. Змею удалось поймать и доставить на базу спасателей. Если хозяин не найдется, передадим специалистам по рептилиям, - рассказал главный спасатель Автограда.

По словам Андрея Дербенева, длина змеи, которой оказался питон-альбинос, составила около 1 метра. Спасатели поймали рептилию в пластиковую пятилитровую бутылку и благополучно доставили на свою базу.

ИСТОЧНИК KP.RU