2019-07-22T10:04:34+03:00
Общество

В Тольятти спасатели поймали возле одного из домов питона-альбиноса

Хозяина рептилии пока найти не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей ДербеневФото: Андрей ДербеневФото: Facebook
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На днях спасателям Тольятти поступил необычный вызов. Возле дома № 34 по улице Ворошилова местные жители нашли змею. Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

- Мы периодически отлавливаем рептилий в городе, но такого экземпляра еще не было. Змею удалось поймать и доставить на базу спасателей. Если хозяин не найдется, передадим специалистам по рептилиям, - рассказал главный спасатель Автограда.

По словам Андрея Дербенева, длина змеи, которой оказался питон-альбинос, составила около 1 метра. Спасатели поймали рептилию в пластиковую пятилитровую бутылку и благополучно доставили на свою базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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