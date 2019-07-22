2019-07-22T09:52:40+03:00
Общество

В Тольятти молодая мать после выпивки задремала на лавке и попала под полицейскую проверку

Женщина вела себя неподобающе на детской площадке на глазах у малышей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Об аморальном поведении женщины стало известно после публикации в соцсетиОб аморальном поведении женщины стало известно после публикации в соцсетиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в одном из тольяттинских пабликов появился снимок с веселой компанией, которая разместилась на детской площадке на улице Коммунистической. По словам автора фото, взрослые сначала выпивали, а потом некоторых из них сморил сон, в том числе и женщину, которая решила «отдохнуть» прямо на глазах у своего маленького ребенка. Об этом неподобающем поведении молодой матери стало известно сотрудникам полиции. Они провели по данному факту проверку и выяснили, что 41-летняя тольяттинка состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

- Женщина проживает в Комсомольском районе Тольятти и имеет на иждивении сына 2017 года рождения. Она состоит на учете как неблагополучный родитель. С ней постоянно проводится профилактическая работа. Женщину предупредили, что если она не изменит образ жизни и свое отношение к воспитанию ребенка, то ее могут лишить родительских прав, а также привлечь к административной и уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении тольяттинки было вынесено постановление о привлечении к ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время сотрудники ПДН и администрация района продолжают работать с неблагополучной семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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