Жительница Самарской области не подготовилась к встрече со служителями Фемиды и начала ругаться матом в суде
Недавно полицейские доставили в суд Большечерниговского района местную жительницу. Женщина, совершенно не готовая к встрече со служителями Фемиды, не сдержалась и начала громко материться.
- Женщина, ожидая заседание, вела себя дерзко. Она громко и грубо разговаривала с посетителями суда и выражалась нецензурной бранью. Неоднократные замечания судебного пристава женщина игнорировала, за что и была привлечена к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
В отношении женщины был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Теперь женщине придется заплатить за свое неподобающее поведение штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU