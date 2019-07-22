2019-07-22T10:09:46+03:00
Общество

Жительница Самарской области не подготовилась к встрече со служителями Фемиды и начала ругаться матом в суде

Женщина показала обширные познания в нецензурной лексике, ожидая заседания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщине придется заплатить штраф за свою несдержанность в судеЖенщине придется заплатить штраф за свою несдержанность в судеФото: Архив "КП"
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Недавно полицейские доставили в суд Большечерниговского района местную жительницу. Женщина, совершенно не готовая к встрече со служителями Фемиды, не сдержалась и начала громко материться.

- Женщина, ожидая заседание, вела себя дерзко. Она громко и грубо разговаривала с посетителями суда и выражалась нецензурной бранью. Неоднократные замечания судебного пристава женщина игнорировала, за что и была привлечена к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении женщины был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Теперь женщине придется заплатить за свое неподобающее поведение штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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