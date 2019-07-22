В Самаре мазут, попавший благодаря частникам в канализацию, затопил улицу Промышленности

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-22T10:54:11+03:00

Коммунальщики добиваются, чтобы злоумышленников нашли и привлекли к ответственности

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В воскресенье, 21 июля, жители Самары стали свидетелями необычного явления. На пересечении улицы Промышленности и Структурной из канализационного колодца потек по проезжей части мазут. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

- Был зафиксирован засор канализации, из-за чего произошел излив сточных вод, состоящих из нефтепродуктов. Сообщение об этом поступило в 16:50. Устранить засор удалось в 19:15. Попадание стоков реку Самара удалось предотвратить. Примерно 2 часа ушло на то, чтобы обработать места загрязнения песком. Работы выполнялись совместно со службами благоустройства и МЧС, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Канализация засорилась, и в итоге стоки с мазутом попали на поверхность

Как отмечают в компании, такие ситуации обычно наблюдаются, когда промышленные предприятия незаконно сливают стоки с колодцы городской хозфекальной канализации. По правилам эти организации должны проводить специальную очистку стоков или иметь договор на их утилизацию, но, стремясь сэкономить, они пользуются услугами частных откачивающих машин. Последние частенько сливают опасные стоки в совершенно не предназначенные для этого места: притоки рек, овраги, канализационные и водопроводные колодцы. «РКС-Самара» намерены привлечь виновных к ответственности и сейчас готовят заявления в полицию, природоохранные и административные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU