2019-07-22T11:06:00+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель Kia Cerato «догнал» поворачивающую «Калину»: пострадали двое детей

Мальчикам понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТППолицейские проводят проверку по факту ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 21 июля, около 13:00 на 1042 км 550 м трассы «МоскваЧелябинск» произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Kia Cerato и «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 39-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Москвы в направлении Челябинска, не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди «Калины», водитель которого начал поворачивать налево на улицу Придорожную села Красный Яр. В итоге произошло столкновение, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали двое мальчиков 9-ти и 5-ти лет, которые находились в детских удерживающих устройствах в иномарке. Они получили травмы головы. Медики оказали им всю необходимую помощь. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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