В Самарской области водитель Kia Cerato «догнал» поворачивающую «Калину»: пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-22T11:06:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 21 июля, около 13:00 на 1042 км 550 м трассы «Москва — Челябинск» произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Kia Cerato и «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 39-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Москвы в направлении Челябинска, не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди «Калины», водитель которого начал поворачивать налево на улицу Придорожную села Красный Яр. В итоге произошло столкновение, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали двое мальчиков 9-ти и 5-ти лет, которые находились в детских удерживающих устройствах в иномарке. Они получили травмы головы. Медики оказали им всю необходимую помощь. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU