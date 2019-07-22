2019-07-22T12:21:03+03:00
Происшествия

В Самаре трое мужчин катались на гидроцикле по Волге и перевернулись

Из воды пострадавших доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Один из мужчин доплыл до берега сам, а остальных эвакуировали спасателиОдин из мужчин доплыл до берега сам, а остальных эвакуировали спасателиФото: Анар МОВСУМОВ
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В воскресенье, 21 июля, около 18:15 на реке Волге в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там трое мужчин перевернулись на гидроцикле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Все произошло в районе пляжа «Санаторий имени Чкалова». Сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области достали из воды двоих пострадавших, а третьего найти им не удалось, - рассказали в оперативном ведомстве.

В дальнейшем выяснилось, что третий мужчина доплыл до берега самостоятельно. Детали случившегося сейчас уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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