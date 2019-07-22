2019-07-22T13:41:14+03:00
Общество

Самарцы устали ждать открытия движения по Фрунзенскому мосту

Власти заверяют, что проехать по мостовому переходу можно будет уже осенью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники признались, что сроки завершения строительства зависят от финансирования из федерального бюджетаЧиновники признались, что сроки завершения строительства зависят от финансирования из федерального бюджетаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары продолжают задаваться вопросом: когда будет закончено строительство Фрунзенского моста и когда по нему запустят движение? Ожидание уже порядком надоело горожанам. Во-первых, им уже хочется проехать по новому мосту, а во-вторых, они устали от бесконечных перекрытий дорог из-за строительных работ.

- Крымский мост построили за 3 года, при этом его длина - 19 км. Фрунзенский мост строят уже 4-й год, а его протяженность — всего 667 метров. Когда его закончат? Когда пустят автомобили по мосту? - обратились самарцы в Твиттере к чиновникам.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области заверили горожан, что ждать осталось совсем недолго. Рабочее движение по Фрунзенскому мосту планируется открыть в сентябре-октябре. По словам представителей ведомства, сроки завершения строительства напрямую зависят от финансирования из федерального бюджета. К примеру, в 2016-2017 годах недофинансирование составило около 4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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