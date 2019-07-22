В Самарской области на конкурсе «Достояние губернии» определят лучшие компании

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-22T13:57:15+03:00

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В Самарской области вновь пройдет конкурс «Достояние губернии». Участниками его могут стать те организации, которые работают в регионе не менее 3 лет, имеют прозрачную бухгалтерию и вносят значительный вклад в развитие области, передает телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ».

Всего в конкурсе будет семь номинаций: бренд региона; промышленность; агропромышленный комплекс; предпринимательство: малый и средний бизнес; торговая марка в категории «Товары народного потребления»; здоровье и красота; гостеприимная губерния. Каждая компания может подать заявку на участие сразу в трех номинациях.

Принять участие в конкурсе «Достояние губернии» можно будет совершенно бесплатно. Для подачи заявки осталось еще 10 дней. Оценивать компании будет экспертное жюри. Оно начнет свою работу 1 августа. Победителей конкурса ждет памятная статуэтка. Также они получат право разместить на своей продукции логотип конкурса, который является гарантом качества.

ИСТОЧНИК KP.RU