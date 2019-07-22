2019-07-22T14:26:13+03:00
Спорт

Баскетбольный клуб «Самара» обновил логотип

Клуб сделал это из-за инициативы РФБ по разработке единой дизайн-системы в рамках ребрендинга клубов Суперлиги и требований времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Новый логотип клуба выглядит так.Новый логотип клуба выглядит так.
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Баскетбольный клуб «Самара» перед сезоном Суперлиги-1 2019/2020 обновил логотип. Новую версию волжане представили в понедельник, 22 июля.

- «Самара» - клуб с более чем сорокалетней историей, который по праву может считаться одной из визитных карточек самарского спорта. И большая часть этой истории неразрывно связана с принятым в 1995 году логотипом клуба в виде баскетбольного мяча на фоне двух перекрещивающихся сфер — оранжевой (символизирует баскетбольное кольцо) и синей (символизирует движение мяча в кольцо). За эти годы логотип стал узнаваем не только в Самаре, но и в целом в России и даже за ее пределами. Именно с ним на игровой форме «Самара» во второй половине 90-х годов прошлого века брала медали чемпионатов России, выступала в Кубке Европы, а в сезоне-1998/1999 дебютировала в Евролиге. Именно с ним были добыты и успехи последних лет: медали Детско-юношеской баскетбольной лиги и Единой молодежной лиги ВТБ и, наконец, чемпионство Суперлиги в сезоне-2018/2019, - рассказали в пресс-службе БК «Самара».

Для сравнения - старый логотип БК "Самара"

Для сравнения - старый логотип БК "Самара"

Обновили логотип из-за инициативы РФБ по разработке единой дизайн-системы в рамках ребрендинга клубов Суперлиги. Кроме того, в «Самаре» отметили, что не могут игнорировать требования времени в области дизайна.

- Мы совместно с РФБ провели работу по модернизации логотипа с учетом максимально возможной преемственности, уважения к клубной истории и сохранения идентичности нашего бренда, - отметили в «Самаре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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