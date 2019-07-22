2019-07-22T14:49:23+03:00
Общество

В Самаре испортили новую беговую дорожку в сквере Фадеева

Повреждения появились буквально на следующий день после укладки покрытия
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается благоустройство сквера имени Фадеева на проспекте Ленина. В конце минувшей недели там приступили к обустройству беговой дорожки с современным резиновым покрытием. Правда, в идеальном состоянии она продержалась недолго. Кто-то, видимо, проехал там на велосипеде и подпортил внешний вид дорожки.

- Только залили беговую дорожку, а на следующий день ее уже кто-то испортил, - написал в Твиттере один из самарцев.

Однако в мэрии Самары горожанина заверили, что все в порядке. Это был только первый слой покрытия. Их будет несколько. Поэтому все обязательно исправят.

Кто-то проехал по беговой дорожке на велосипеде и испортил покрытие Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Кто-то проехал по беговой дорожке на велосипеде и испортил покрытиеФото: Александр СЕРГЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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