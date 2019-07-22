2019-07-22T15:16:54+03:00
Общество

Самарцы рассказали, почему они не хотят ездить на работу на велосипедах

Самой популярной причиной оказалось отсутствие душа
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области до работы на велосипедах добираются только 4% жителейВ Самарской области до работы на велосипедах добираются только 4% жителейФото: Иван МАРКОВ
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В Самарской области провели опрос среди местных жителей и выяснили, как часто они добираются на работу на велосипеде. Как оказалось, двухколесным транспортом регулярно пользуются только 4% человек.

- Чаще всего жители региона добираются на работу на общественном транспорте – так ответили 44%. На личном автомобиле доезжают до работы 28% самарцев, - сообщают аналитики сайта HeadHunter.

Как отмечают исследователи, процент тех, кто хотя бы раз добирался на работу на велосипеде, значительно выше, чем тех, кто пользуется двухколесным транспортом регулярно: 27% против 4%. Среди причин отказа от поездок на велосипедах самарцы назвали отсутствие душа в офисе, отсутствие оборудованных велодорожек и слишком долгий путь. Также респонденты отметили, что просто боятся за свою жизнь. Те, кто часто ездят на велосипедах, наоборот указывают только положительные стороны этого вида транспорта. Среди них: возможность развеяться/передохнуть, экономия денег и возможность быстро объехать пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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