Самарцы рассказали, почему они не хотят ездить на работу на велосипедах

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-22T15:16:54+03:00

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В Самарской области провели опрос среди местных жителей и выяснили, как часто они добираются на работу на велосипеде. Как оказалось, двухколесным транспортом регулярно пользуются только 4% человек.

- Чаще всего жители региона добираются на работу на общественном транспорте – так ответили 44%. На личном автомобиле доезжают до работы 28% самарцев, - сообщают аналитики сайта HeadHunter.

Как отмечают исследователи, процент тех, кто хотя бы раз добирался на работу на велосипеде, значительно выше, чем тех, кто пользуется двухколесным транспортом регулярно: 27% против 4%. Среди причин отказа от поездок на велосипедах самарцы назвали отсутствие душа в офисе, отсутствие оборудованных велодорожек и слишком долгий путь. Также респонденты отметили, что просто боятся за свою жизнь. Те, кто часто ездят на велосипедах, наоборот указывают только положительные стороны этого вида транспорта. Среди них: возможность развеяться/передохнуть, экономия денег и возможность быстро объехать пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU