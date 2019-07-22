2019-07-22T15:30:07+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина получил ножевые ранение и залил подъезд кровью

По словам очевидцев, пострадавший пытался покончить с собой
Михаил ГОРЮНОВ
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Картина в подъезде шокировала местных жителей ФОТО: https://chp63.ruКартина в подъезде шокировала местных жителей ФОТО: https://chp63.ruФото: соцсети
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Ночью 21 июля неспокойно было в Автозаводском районе Тольятти. В подъезде дома № 1 по Московскому проспекту мужчина получил множественные ножевые ранения.

- Говорят, что это попытка суицида. Причины неизвестны. Жители подъезда вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, он в реанимации, - сообщают в социальных сетях очевидцы событий.

В тольяттинских пабликах "Вконтакте" появилось фотографии с места событий. Они шокируют - весь подъезд буквально залило кровью.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавший, по последним сведениям, продолжает находиться в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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