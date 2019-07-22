Самарская спортсменка завоевала «серебро» по прыжкам в высоту на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-22T15:31:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Швеции завершилось первенство Европы по легкой атлетике среди молодых людей до 20 лет. Спортсмены соревновались в городе Буросе с 18 по 21 июля. В турнире приняли участие атлеты из различных стран. Своим выступлением отметились и спортсмены из Самарской области. Так, самарчанка Аделина Халикова завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- Я очень счастлива! Была уверена, что могу взять высоту 1,9 метра. Довольна и результатом и завоеванной медалью, - отметила Аделина.

Как отмечают в минспорте, девушка является воспитанницей самарской спортивной школы олимпийского резерва № 1. Взяв высоту в 1,9 метра Аделина Халикова дважды побила личные рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU