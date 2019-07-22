В Самаре из-за сильного ветра ветка рухнула на припаркованный Lifan
ЧП произошло в первом Безымянном переулке
Фото: Дмитрий Павлов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Ветер, который ненадолго поднялся в Самаре днем в понедельник, 22 июля, успел натворить дел. Так, сильный порыв ветра сломал ветку у одного из деревьев в первом Безымянном переулке, и в результате она приземлилась прямо на капот припаркованного на обочине автомобиля Lifan Smily.
- Не повезло! Подул ветерок, и дерево легло на капот. Владельцу автомобиля остается только искренне посочувствовать, - поделились в соцсетях очевидцы.
Насколько серьезно пострадала иномарка, понять пока трудно. Водителя авто ждет не очень приятный сюрприз.
ИСТОЧНИК KP.RU