В Тольятти на лавочке у детского садика нашли изрезанного ножом мужчину

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-22T16:03:07+03:00

Пострадавший доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь

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Сегодня утром, в понедельник 22 июля, в Тольятти произошло ЧП. На детской площадке около садика "Дельфин" на улице Революционной местные жители наткнулись на окровавленного мужчину.

- Лавочку оцепили, там работала полиция. Три колотых раны у мужчины, увезли в тяжелом состоянии. Порезали его во дворе на лавочке. Знаем этого человека, приличный, живет в доме на Революционной, 2, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" Татьяна В., знавшая потерпевшего.

Татьяна вызвала на место событий скорую помощь. Все происходило примерно в 9 часов утра.

Как рассказали samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, такое происшествие действительно сегодня утром было в Автозаводском районе.

- По факту доставления гражданина в медицинское учреждение проводится проверка, - отметили полицейские.

От собственного источника "Комсомолке" стало известно, что не исключено, что пострадавший ранил себя сам. Рядом с ним нашли записку, в которой он говорит о денежных долгах. Возможно, это и стало причиной.

Напомним, накануне ночью в доме на Московском проспекте один мужчина уже пытался покончить с собой. Он залил подъезд дома № 1 кровью.

ИСТОЧНИК KP.RU