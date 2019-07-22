В Тольятти на лавочке у детского садика нашли изрезанного ножом мужчину
Сегодня утром, в понедельник 22 июля, в Тольятти произошло ЧП. На детской площадке около садика "Дельфин" на улице Революционной местные жители наткнулись на окровавленного мужчину.
- Лавочку оцепили, там работала полиция. Три колотых раны у мужчины, увезли в тяжелом состоянии. Порезали его во дворе на лавочке. Знаем этого человека, приличный, живет в доме на Революционной, 2, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" Татьяна В., знавшая потерпевшего.
Татьяна вызвала на место событий скорую помощь. Все происходило примерно в 9 часов утра.
Как рассказали samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, такое происшествие действительно сегодня утром было в Автозаводском районе.
- По факту доставления гражданина в медицинское учреждение проводится проверка, - отметили полицейские.
От собственного источника "Комсомолке" стало известно, что не исключено, что пострадавший ранил себя сам. Рядом с ним нашли записку, в которой он говорит о денежных долгах. Возможно, это и стало причиной.
Напомним, накануне ночью в доме на Московском проспекте один мужчина уже пытался покончить с собой. Он залил подъезд дома № 1 кровью.
ИСТОЧНИК KP.RU