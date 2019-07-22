2019-07-22T16:08:25+03:00
Общество

В Самаре 23 июля стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей

Из-за проверок в домах жителей нескольких улиц 2 недели не будет горячей воды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ближайшие две недели некоторым самарцам придется кипятить воду в чайниках и купаться в тазикахБлижайшие две недели некоторым самарцам придется кипятить воду в чайниках и купаться в тазикахФото: Архив "КП"
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Во вторник, 23 июля, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На этот раз теплоэнергетики проверят повышенным давлением сети от Самарской ГРЭС. Из-за этого жители нескольких районов Самары на две недели останутся без горячей воды.

- С 23 июля по 5 августа горячее водоснабжение будет отключено в домах, расположенных в пределах улиц: Арцыбушевская, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Волжский проспект, Лесная, Осипенко, Ново-Садовая, Первомайская, Полевая, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

Горожанам напоминают, что в период опрессовок нельзя приближаться к теплосетям надземной прокладки и тепловым камерам, а также оставлять рядом с ними машины. Самарцев просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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