2019-07-22T16:20:05+03:00
Спорт

Исполнительный директор волейбольной «Новы»: «Уверен, мы будет претендовать на выход в плей-офф»

Евгений Петропавлов рассказал о задачах клуба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Евгений Петропавлов. Фото: ВК "Нова"Евгений Петропавлов. Фото: ВК "Нова"
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Исполнительный директор волейбольного клуба «Нова» Евгений Петропавлов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон Суперлиги.

- Как вы знаете, у нас произошли значительные изменения в составе. Могу сказать, что новый коллектив подбирается не менее боевитый, чем в прошлом году. Александр Горбатков продолжает работать с командой. Я уверен, что мы, как всегда, будем претендовать на попадание в плей-офф суперлиги. Изменения произойдут не только в составе команды. Мы планируем осуществить в клубе небольшой ребрендинг, который в первую очередь коснется наших площадок в интернете, так же мы готовим еще один сюрприз для болельщиков, - приводит слова Петропавлова пресс-служба «Новы».

Команда уже вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону. В чемпионате страны «Нова» продолжит выступать в «МТЛ Арене» в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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