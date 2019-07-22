В Самаре директор ООО отделался штрафом за падение снега с крыши дома на женщину

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-22T16:44:56+03:00

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В Самаре вынесли приговор директору одного из ООО, по вине которого пострадала женщина. Мужчина должным образом не организовал работы очистке кровли дома № 119 на улице Физкультурной, в результате чего произошло падение снега и наледи.

- Все произошло 27 марта 2019 года. Женщина шла по тротуару, когда на нее рухнула снежная глыба. Он получила травму головы, которая была оценена как легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Промышленный районный суд Самары признал директора фирмы виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU