2019-07-22T16:44:56+03:00
Общество

В Самаре директор ООО отделался штрафом за падение снега с крыши дома на женщину

Мужчине предстоит заплатить в доход государства 30 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за несвоевременной очистки крыши женщина получила травму головыИз-за несвоевременной очистки крыши женщина получила травму головыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Самаре вынесли приговор директору одного из ООО, по вине которого пострадала женщина. Мужчина должным образом не организовал работы очистке кровли дома № 119 на улице Физкультурной, в результате чего произошло падение снега и наледи.

- Все произошло 27 марта 2019 года. Женщина шла по тротуару, когда на нее рухнула снежная глыба. Он получила травму головы, которая была оценена как легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Промышленный районный суд Самары признал директора фирмы виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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