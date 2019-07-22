2019-07-22T17:30:39+03:00
Происшествия

Самарского фаната "Металлики", находившегося в федеральном розыске, задержали на концерте его любимой группы в Москве

На мужчину удалось выйти благодаря устройству идентификации лиц
Михаил ГОРЮНОВ
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Злоумышленника нашли в толпе на концерте ФОТО: МэшЗлоумышленника нашли в толпе на концерте ФОТО: МэшФото: Телеграм-канал Mash
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Накануне, в воскресенье 21 июля, столичные полицейские задержали самарца, который находился в федеральном розыске. Мужчину задержали прямо на концерте его любимой группы "Металлика" - на стадионе в Лужниках.

- 33-летний Женя Северин уродился в Томской области, но долго там не засиделся. Укатил в Самару, там же натворил дел и попал в розыск, - пишет канал Mash.

По всей видимости, Северин не мог пройти мимо мероприятия и отправился посмотреть на популярных рокеров. Но мимо полиции у него пройти не получилось. Силовики явились на выступление с устройством идентификации лиц и таким образом выявили разыскиваемого. Как сообщает "Мэш", в Самару о задержании уже доложили. Что именно натворил подозреваемый, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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