Мастер по ликвидации ответит за смерть рабочего на нефтепроводе в Самарской области

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-22T18:09:25+03:00

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Следователи Красноярского межрайонного СО СУ СК по региону закончили расследование уголовного делав отношении мастера по ликвидации аварий и их последствий на объектах добычи нефти и газа. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- 10 марта 2018 года при выполнении работ по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе трое рабочих потеряли сознание. Один из них - 27-летний молодой человек скончался от острого отравления нефтепродуктами, двое других сотрудников были доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь, - сообщает сегодня пресс-служба СУ СК Самарской области.

По версии следствия, смерть рабочего наступила в результате нарушений трудового законодательства, а также должностной инструкции и положений по технике безопасности. Допустил их именно мастер по ликвидации аварий.

По существу дело рассмотрят в Красноярском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU