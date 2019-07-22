В Самаре откроют проезжую часть на улице Аксаковской

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-22T19:49:04+03:00

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В Самаре продолжают ремонтировать участки улиц, прилегающих к Крымской площади и зданию Шестого кассационного суда. Работы идут с опережением графика, готовность объектов протяженностью порядка 2,7 км составляет уже более 50 процентов.

- Дорожные специалисты трудятся на 7-ми улицах из 8-ми запланированных, которые должны быть приведены в порядок в срок до 30 сентября, - рассказывают в администрации города.

Участок ремонта по улице Аксаковский - самый маленький по протяженности по сравнению с соседними, но ему уделяется повышенное внимание. Здесь осуществляли выемку грунта недалеко от перекрестка улиц Мечникова и Ткачевская. Она была необходима для устройства дороги. Здесь станет проездным участок, который ранее был тупиковым (рядом с домом № 29 по ул. Урицкого было однослойное асфальтовое покрытие, а далее – узкая грунтовка и тупик). С одной стороны с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Ткачевская, далее – на ул. Новокрасноармейская, с другой стороны участок длиной 148 м соединен с ул. Урицкого. Запустить движение планируется до середины августа: оно будет полноценным, двусторонним.

Предусмотрено 3 полосы: 2 – в одну сторону (в направлении «в город»), 1 – в обратном (в направлении к Крымской площади). Поскольку в районе площади организовано кольцевое движение, с ул. Урицкого на ул. Аксаковская запланирован правый поворот. С ул. Ткачевская на ул. Аксаковская предполагается наличие правого и левого поворотов. Будет разработана схема организации движения, обеспечивающая заезд и выезд на парковку возле здания суда.

- Парковка площадью 4100 кв. м займет и часть ныне действующей проезжей части по ул. Мечникова (парковочное пространство будет вплотную примыкать к суду), - отмечают в администрации.

Автолюбителям и посетителям суда обещают комфортные условия. Земляные работы в районе организуемого проезда завершены, к установке асфальта уже приступили. В дальнейшем проведут земляные работы для устройства тротуаров, газонов и благоустройства прилегающей территории. Полностью весь комплекс работ подрядчик намерен завершить до 30 сентября этого года.

В целом комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен более чем на 50%. Общая площадь работ на дорогах, ведущих к Крымской площади, составляет 39120 кв. м. Стоимость ремонта - 132,26 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU