Не могут спустить почти неделю: в Тольятти местная жительница пытается спасти кота, который застрял на дереве
В неприятной ситуации оказался кот, объявившийся в одном из дворов в Комсомольском районе Тольятти. Как сообщает местная жительница Анастасия в социальных сетях, он уже несколько дней - с 17 июля - сидит на дереве.
- Он уже третий день там. Пытались его снять вчера, но он залез еще выше. Я звонила по объявлениям, у кого есть спецтехника - будут только в понедельник. Звонила 112, но они отказали, - пишет девушка 19 числа.
Сегодня - в понедельник 22 июля - в местных пабликах, в частности в группе "Происшествия Тольятти", появилась информацию, что пушистый до сих пор на дереве. Альпинисты отказались помочь, потому что ветки тонкие. Обливание дерева валерьянкой - так советовали пользователи - тоже оказалось бесполезным. Анастасия ищет машину с корзиной и человека, который все-таки снимет кота.
Ближе к вечеру он еще находился на дереве. Спустили ли животное сейчас - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU