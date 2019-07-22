Не могут спустить почти неделю: в Тольятти местная жительница пытается спасти кота, который застрял на дереве

СЕГОДНЯ 21:25 2019-07-22T21:32:40+03:00

По словам очевидцев, попытки достать пушистого ни к чему не привели

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В неприятной ситуации оказался кот, объявившийся в одном из дворов в Комсомольском районе Тольятти. Как сообщает местная жительница Анастасия в социальных сетях, он уже несколько дней - с 17 июля - сидит на дереве.

- Он уже третий день там. Пытались его снять вчера, но он залез еще выше. Я звонила по объявлениям, у кого есть спецтехника - будут только в понедельник. Звонила 112, но они отказали, - пишет девушка 19 числа.

Сегодня - в понедельник 22 июля - в местных пабликах, в частности в группе "Происшествия Тольятти", появилась информацию, что пушистый до сих пор на дереве. Альпинисты отказались помочь, потому что ветки тонкие. Обливание дерева валерьянкой - так советовали пользователи - тоже оказалось бесполезным. Анастасия ищет машину с корзиной и человека, который все-таки снимет кота.

Ближе к вечеру он еще находился на дереве. Спустили ли животное сейчас - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU