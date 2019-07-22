В Самаре пьяный автолюбитель пытался скрыться от полиции, чудом никого не сбил и заглох на рельсах

СЕГОДНЯ 22:36 2019-07-22T22:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 21 июля на дорогах областной едва не произошла трагедия. В районе набережной Волги был замечен пьяный водитель, который пытался скрыться от сотрудников полиции.

- На наш телефон поступила информация о пьяном водителе "Тойоты", который находится на парковке ночного клуба в районе набережной реки Волги. Активисты совместно с экипажем ГИБДД выдвинулись на место и предприняли попытку его остановить, - рассказывают представители движения "Ночной Патруль".

Автолюбитель не захотел подчиняться требованиям сотрудников полиции, прыгнул в свою машину и пытался уехать от силовиков. Началась погоня, которая чудом не закончилась трагедией. Нарушитель два раза проехал на красный сигнал светофора и двигался по встречной полосе. На трамвайных рельсах по улице Полевой его авто развернула, машина заглохла, а водителя задержали. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Погоня за неадекватным водителем в г. Самаре..В ночь на 21 июля 2019 года на телефон Ночного Патруля поступила информация о пьяном водителе Тойоты который находится на парковке ночного клуба в районе набережной реки Волга. Активисты совместно с экипажем ГИБДД выдвинулись на место и предприняли попытку его остановить. Водитель не подчинился и началась погоня, которая чудом не закончилась трагедией. Два красных и встречка могла спровоцировать серьезное ДТП. #ночнойпатрульсамара #нп63 #самара #погоня #пьяныйводитель #гибдд #гибдд63 #мвд #mvd

ИСТОЧНИК KP.RU