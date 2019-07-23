2019-07-23T07:42:37+03:00
Происшествия

В Кинельском районе при лобовом столкновении грузовика и «Гранты» погибла женщина-водитель

Из покореженной машины погибшую доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Вечером в понедельник, 22 июля, в Кинельском районе произошло смертельное ДТП. Там на повороте в село Сырейка лоб в лоб столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Гранта».

- В результате произошедшего погибла 56-летняя женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля. Для деблокирования погибшей на место происшествия выезжали спасатели, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Чтобы достать женщину из покореженной машины, пришлось использовать гидроинструмент. После того, как спасатели извлекли погибшую из салона, ее передали сотрудникам полиции. Работы на месте аварии были завершены в 23:05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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