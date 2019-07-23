Главная военная прокуратура займется «ездоками» по тротуару на армейской технике в Самаре

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-23T08:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

История с военной техникой, которая в воскресенье, 21 июля, решила объехать пробку на улице Казачьей в Куйбышевском районе Самары по тротуару, получила продолжение. Стало известно, что этим происшествием займется Главная военная прокуратура.

- В связи с грубейшим нарушением ПДД мною направлено обращение Главному военному прокурору с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. Только чудом обошлось без жертв! - сообщил в Твиттере депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Напомним, заезд четырех военных машин по тротуару, где в это время шла семья с ребенком, попал на видеорегистратор одного из автомобилистов. Мужчина опубликовал видео в соцсетях, которое вызвало большой общественный резонанс. В Самарском гарнизоне такое поведение объяснили тем, что военные отстали от колонны и решили ее нагнать по тротуару, по которому, к слову, они ехали, без соответствующих сигналов. Объезжать пробку по встречной полосе военные не стали, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU