Самарчанок зовут в «Мегу» научиться фотопозированию и сделать бесплатный макияж

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-23T09:20:34+03:00

27 июля в «Меге» будут работать бьюти-бары, а специалисты индустрии красоты научать быстро и легко преображать свою внешность. Фото: ТЦ "Мега"

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В Самаре в торговом центре «Мега» 27 июля пройдет День красоты с участием брендов – «Л’Этуаль», Lush, «Кореянка», NYX, Inglot, Yamaguchi и т.д. Мероприятие начнется в 13:00, а завершится в районе 18:00. Гостей ждут выступления бьюти-спикеров, мастер-классы, подарки и сюрпризы.

- Для жителей города в торговом центре выступят популярные бьюти-блогеры Катерина Худякова (Beauty Tyaka) и Алия Веневцева, которые поделятся рекомендациями по макияжу для самых разных поводов. Стилист Ольга Симонова раскроет секреты модного шопинга. Летнее настроение создаст выступление музыкальной группы «Belliny», - рассказали организаторы.

27 июля в «Меге» будут работать бьюти-бары, а специалисты индустрии красоты научать быстро и легко преображать свою внешность. Во время Дня красоты все желающие смогут получить консультацию от стилистов по поводу гардероба, сделать бесплатный экспресс макияж, научиться фотопозированию. Кроме того в «Меге» в этот день пройдут косметик-квест и шоу «Мейкаперы», а для самых юных участниц организаторы подготовили специальный показ летней детской одежды от агентства Fabrica Kids.

Мероприятие начнется в 13:00

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU