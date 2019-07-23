В Самаре после жалоб горожан проверят контактный зоопарк в Управленческом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-23T09:33:33+03:00

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Жители Самары пожаловались на условия содержания животных в контактном зоопарке в поселке Управленческий. По словам горожан, сотрудники заведения плохо заботятся о питомцах.

- На неделе посетили контактный зоопарк в Управленческом. Картина не для слабонервных. Наблюдали, как лама с явными проблемами лежала без движения под палящим солнцем (было около +35 градусов). Кроме того, прямо на моих глазах бедный страус получил от сотрудницы зоопарка пору раз по голове. Это что, камера пыток? - написала одна из самарчанок в Твиттере.

Как сообщили в администрации Красноглинского района Самары, ответственным за содержание зоопарка является ООО «Цезарь» (Сказка). Глава департамента ветеринарии Самарской области Александр Шашкин, в свою очередь, отметил, что по данному факту будет организована внеплановая выездная проверка. По его словам, сейчас готовятся соответствующие документы.

Самарцы пожаловались на плохие условия содержания животных в контактном зоопарке в Управленческом. На неделе посетили контак-й зоопарк в пос.Управленческий. Картина не для слабонервных . Наблюдали, как Лама с явными проблемами лежала без движений под палящим солнцем(+35). Кто контролирует данное направление? Я за запрет подобного жудкого содержания животных @SamMobilePriem https://t.co/Zz5cGDHwmB

ИСТОЧНИК KP.RU