В Самаре конкурсный управляющий попался на вымогательстве 2,5 млн рублей
В минувший четверг, 18 июля, сотрудники ФСБ задержали с поличным конкурсного управляющего, который подозревается в вымогательстве денег. 51-летнего жителя Самары поймали при получении 2,5 млн рублей.
- Мужчина, являясь конкурсным управляющим одной из коммерческих компаний, под угрозой привлечения собственника и его родственников к субсидиарной ответственности при процедуре банкротства, вымогал деньги за совершение действий, входящих в его полномочия, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.
Силовики передали все собранные материалы в СУ СК по Самарской области для проведения проверки и принятия соответствующего процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU