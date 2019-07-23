2019-07-23T10:09:26+03:00
Общество

Фотографов зовут принять участие в конкурсе «Самарский взгляд»

Работы принимают в 7 номинациях
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Номинации конкурса: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт». Фото: Ольга Фадеева (ЦСКА/Самара)Номинации конкурса: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт». Фото: Ольга Фадеева (ЦСКА/Самара)
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В Самаре с 25 июля по 5 августа пройдет X юбилейный городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд». Его цели – познакомить жителей города с современной Самарой, поощрить фотографов и повысить их мастерство. Заявки принимают в 7 номинациях: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт».

- Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию». В рамках конкурса также будет вручен специальные призы от Администрации Самары и партнеров мероприятия, - рассказали организаторы.

Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов и на сайте Союза фотохудожников России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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