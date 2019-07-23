В Тольятти подыскали главного городского лесничего

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-23T10:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти назначили главного лесничего. Им стал Андрей Крючков. Он займет должность директора МКУ «Тольяттинское лесничество», которое было создано в мае этого года, но пока еще не было официально зарегистрировано.

- С первого раза зарегистрировать учреждение не удалось, потому что в документах не был указан человек, который его возглавит. Теперь этот вопрос решен. И, ориентировочно, в конце этой недели - начале следующей лесничество будет зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Отметим, что Андрей Крючков в последнее время возглавлял тольяттинское отделение общественной организации «Социально-экологического Союза». До этого он был главным консультантом по тольяттинскому лесничеству министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Теперь Андрею Крючкову предстоит заняться оформлением городских лесов в муниципальную собственность и написанием нового лесохозяйственного регламента.

ИСТОЧНИК KP.RU