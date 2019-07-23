Житель Октябрьска после ночи с новой знакомой остался без банковской карты

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-23T10:33:24+03:00

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Недавно в полицию Октябрьска обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что у него из квартиры похитили банковскую карту, на которой находились деньги.

- По словам мужчины, незадолго до пропажи карты у него дома была девушка, с которой он познакомился в соцсетях. Пара отметила свое знакомство небольшим застольем. Утром мужчина обнаружил, что и девушка, и банковская карта пропали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина показал полицейским страницу девушки в соцсети, и те сразу ее узнали. Новая знакомая потерпевшего уже не раз попадала в поле зрения стражей порядка. Правоохранители установили местонахождение 26-летней девушки и задержали ее. Она рассказала, что успела потратить с чужой карты 7 тысяч рублей и все на продукты питания. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU