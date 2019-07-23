Жителям Жигулевска и Ставропольского района могут отключить газ

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-23T10:58:16+03:00

Несколько сотен абонентов не заключили договоры с газовиками на техобслуживание оборудования

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В Самарской области могут отключить газ более 700 жителям из-за отсутствия договора на техобслуживание оборудования. Речь идет о тех абонентах, которые проживают в Жигулевске и Ставропольском районе.

- Потребители газа не выполнили требование законодательства о заключении договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. За прошедшие полгода к нам обратились только 190 человек из 700 нарушителей, - сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Самара».

По состоянию на июль специалисты компании отключили газ в 20 домах. Газоснабжение им восстановят только, если они заключат новый договор на техобслуживание оборудования, а также оплатят расходы газовой компании на приостановление и возобновление подачи газа.

ИСТОЧНИК KP.RU