В Самаре устроят гастрономический фестиваль на улице Куйбышева

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-23T11:28:17+03:00

Улица Куйбышева на один день станет пешеходной и примет любителей вкусно поесть Фото: Антон ЧЕРЕПОК

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В эту субботу, 27 июля, улица Куйбышева в Самаре вновь станет пешеходной. В этот день там с 11:00 до 22:00 пройдет гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов — 2019». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Откроет праздник костюмированное представление с участием самарских купцов XIX века. Они пройдут под звуки духового оркестра от площади Революции до улицы Льва Толстого. Также на улице Куйбышева до 18:00 будет работать ярмарка с сырными, рыбными, медовыми, мясными и ремесленными рядами, где будет продаваться продукция местных производителей.

Также гостей фестиваля ждут различные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи, уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты, матрешки на гироскутерах, а еще театрализованные экскурсии и исторические квесты. Для юных самарцев будут организованы шоу мыльный пузырей, мастер-классы по аквагриму и росписи пряников.

С 13:00 начнутся дегустации, шоу-программы от ресторанов Самары, а также мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. Кроме того, на фестивале можно будет попробовать уху из волжского осетра, сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи. С 18:00 до 22:00 на улице Куйбышева пройдут джаз-бэнды, коктейль-пати и рок-вечеринки.

ИСТОЧНИК KP.RU