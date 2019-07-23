Самарца, который хотел унести из магазина продукты на 488 рублей, отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-23T11:45:55+03:00

Злоумышленник проведет в исправительном учреждении год и семь месяцев

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В Промышленном районном суде вынесли приговор Айрату З., обвиняемому в покушении на кражу. В ходе судебного следствия было установлено, что в мае 2019 года он, находясь в продуктовом магазине, незаметно спрятал в своей одежде продукты на 488 рублей, попытался скрыться с похищенным, но сразу после кассы был остановлен сотрудниками торговой точки.

- В суде мужчина признал вину в полном объеме и полностью раскаялся. Установлено, что ранее он неоднократно судим, преступление совершил в период испытательного срока, назначенного судом за аналогичное нарушение закона, - сообщили "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая поддержала гособвинение.

Суд признал Айрата виновным и назначил ему год и семь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU