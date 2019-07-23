Дмитрий Азаров поручил найти виновных в сливе нефтепродуктов в канализацию в Самаре

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-23T11:51:49+03:00

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В Самаре на оперативном совещании областного правительства обсудили ЧП, которое произошло 21 июля на улице Промышленности. Напомним, там на пересечении с улицей Структурной из-за засора канализации проезжую часть залило стоками с мазутом.

- Это уже второй случай за короткое время. Давайте разбираться. Несанкционированный слив нефтепродуктов, я уверен, и привел к засору канализации и выходу сточных вод. Необходимо вместе с «СКС» вычислить место, где произошел слив, и найти виновных, - поручил губернатор Дмитрий Азаров главе регионального минлесхоза Александру Ларионову.

Коммунальщики считают, что нефтепродукты в канализацию слили некие частники. На устранение последствий их незаконных действий ушло несколько часов. К счастью, попадание мазута в реку Самару удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU