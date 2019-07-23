2019-07-23T11:51:49+03:00
Общество

Дмитрий Азаров поручил найти виновных в сливе нефтепродуктов в канализацию в Самаре

Из-за действий неизвестных лиц мазутом затопило улицу Промышленности
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре на оперативном совещании областного правительства обсудили ЧП, которое произошло 21 июля на улице Промышленности. Напомним, там на пересечении с улицей Структурной из-за засора канализации проезжую часть залило стоками с мазутом.

- Это уже второй случай за короткое время. Давайте разбираться. Несанкционированный слив нефтепродуктов, я уверен, и привел к засору канализации и выходу сточных вод. Необходимо вместе с «СКС» вычислить место, где произошел слив, и найти виновных, - поручил губернатор Дмитрий Азаров главе регионального минлесхоза Александру Ларионову.

Коммунальщики считают, что нефтепродукты в канализацию слили некие частники. На устранение последствий их незаконных действий ушло несколько часов. К счастью, попадание мазута в реку Самару удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельное ДТП в Кинельском районе спровоцировала автомобилистка на «Гранте»
«Крылья Советов» подтвердили переход Агустина Рохеля в «Тулузу»
Житель Самары не оплатил вовремя счета за тепло и остался без Mitsubishi Lancer
Самарца, который хотел унести из магазина продукты на 488 рублей, отправили в колонию строгого режима
В Самаре устроят гастрономический фестиваль на улице Куйбышева
Эксперт по трагедии на перевале Дятлова из Похвистнево рассказал свою версию событий на федеральном канале
Жителям Жигулевска и Ставропольского района могут отключить газ
Житель Октябрьска после ночи с новой знакомой остался без банковской карты
В Тольятти подыскали главного городского лесничего
Фотографов зовут принять участие в конкурсе «Самарский взгляд»
В Самаре конкурсный управляющий попался на вымогательстве 2,5 млн рублей
В Самаре после жалоб горожан проверят контактный зоопарк в Управленческом
Самарчанок зовут в МЕГУ научиться фотопозированию и сделать бесплатный макияж
Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области стала сотрудница «ЭкоСтройРесурса»
В аэропорту Курумоч сожгли фрукты с опасными личинками из Азербайджана и Таджикистана
Главная военная прокуратура займется «ездоками» по тротуару на армейской технике в Самаре
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило улицу Победы
В Кинельском районе при лобовом столкновении грузовика и «Гранты» погибла женщина-водитель
В Самаре пьяный автолюбитель пытался скрыться от полиции, чудом никого не сбил и заглох на рельсах