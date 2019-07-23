2019-07-23T12:27:49+03:00
Общество

Житель Самары не оплатил вовремя счета за тепло и остался без Mitsubishi Lancer

Иномарку забрали до того времени, пока мужчина не оплатит долг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец накопил долг в 100 тысяч рублей и лишился своей машиныСамарец накопил долг в 100 тысяч рублей и лишился своей машины
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В Самаре теплоэнергетики совместно с судебными приставами начали конфисковать автомобили у клиентов-должников. На днях своего Mitsubishi Lancer лишился житель Промышленного района, который с учетом пени задолжал за тепло более 100 тысяч рублей.

- Если в течение 5 дней владелец машины полностью не погасит долг за отопление и горячую воду, то его имущество будет выставлено на торги, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, на данный момент в отношении должников, которые проживают в Промышленном районе Самары, было возбуждено 786 исполнительных производств. На этой неделе рейды по неплательщикам за тепло и горячую воду в этом районе будут продолжены. В начале августа теплоэнергетики планируют переключиться на Самарский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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