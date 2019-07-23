Житель Самары не оплатил вовремя счета за тепло и остался без Mitsubishi Lancer
В Самаре теплоэнергетики совместно с судебными приставами начали конфисковать автомобили у клиентов-должников. На днях своего Mitsubishi Lancer лишился житель Промышленного района, который с учетом пени задолжал за тепло более 100 тысяч рублей.
- Если в течение 5 дней владелец машины полностью не погасит долг за отопление и горячую воду, то его имущество будет выставлено на торги, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Как отмечают в компании, на данный момент в отношении должников, которые проживают в Промышленном районе Самары, было возбуждено 786 исполнительных производств. На этой неделе рейды по неплательщикам за тепло и горячую воду в этом районе будут продолжены. В начале августа теплоэнергетики планируют переключиться на Самарский район.
ИСТОЧНИК KP.RU