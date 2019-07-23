2019-07-23T12:46:05+03:00
Спорт

«Крылья Советов» подтвердили переход Агустина Рохеля в «Тулузу»

Защитник подписал с французским клубом контракт на 4 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уругвайский футболист выступал за самарский клуб с августа 2018 годаУругвайский футболист выступал за самарский клуб с августа 2018 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» официально объявил о переходе уругвайского защитника Агустина Рохеля в французскую команду «Тулуза».

- Между клубами были оформлены все необходимые документы о трансфере Агустина Рохеля. Уругвайский защитник прошел медосмотр, подписал контракт с французским клубом, который выступает в Лиге 1, сроком на 4 года и присоединился к новым партнерам. Благодарим Рохеля за выступления в нашей команде и желаем удачи в дальнейшей карьере, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, Агустин Рохель перешел в самарский клуб из уругвайского «Насьоналя» в августе 2018 года. За «Крылья» защитник сыграл 18 матчей. К слову, ранее некоторые французские СМИ писали, что «Тулуза» заплатит «Крыльям» за футболиста 2,5 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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