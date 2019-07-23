Смертельное ДТП в Кинельском районе спровоцировала автомобилистка на «Гранте»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-23T12:57:44+03:00

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В полиции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла в одиннадцатом часу вечера в понедельник, 22 июля, в Кинельском районе. Там на 12 км 850 м трассы «Обводная дорога Самары» около поселка Сырейка лоб в лоб столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Гранта».

- 56-летняя женщина за рулем отечественной легковушки, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Тольятти, по неустановленным причинам не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком «Мерседес-Бенц» с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. Чтобы достать ее из машины, понадобилась помощь спасателей. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU