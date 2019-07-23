В Самарской области до конца рабочей недели ожидается 30-градусная жара

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-23T13:18:04+03:00

Самарцы, кто не обременен работой в будни дни, смогут с комфортом позагорать на пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области наконец-то установилась ясная и теплая погода. По прогнозам синоптиков, до конца этой рабочей недели осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться около 30 градусов.

- До конца недели погоду в регионе по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, температура воздуха останется вблизи своей климатической нормы, - сообщили в Приволжском УГМС.

В среду, 24 июля, будет малооблачно и без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха: 25...30 °C. В четверг, 25 июля, ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с той же скоростью: 5-10 м/с. Воздух прогреется до 27...32 °C. В пятницу, 26 июля, ожидаются аналогичные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU