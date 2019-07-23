Баскетбольную «Самару» пополнили четверо новичков

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-23T13:42:45+03:00

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Стало известно, кто в новом сезоне Суперлиги будет защищать титул чемпионов в составе баскетбольной «Самары». Клуб завершил комплектование главной команды. На 12-13 августа запланирован медосмотр игроков.

- Несколько игроков решили продолжить карьеру в другом клубе, с «Самарой» же продлили контракты Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский, Александр Савенков и Баден Яксен. Также команду пополнили четверо новичков: Виктор Кашин, Сергей Рассказов, Александр Лавников и Евгений Войтюк, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Виктор Кашин и Сергей Рассказов являются воспитанниками БК «Самара». Защитник Виктор Кашин выступал за «Родники», «Темп-СУМЗ», «Иркут», «Купол-Родники», «Буревестник» и «Барсы», а также за юношеские и молодежные сборные России. Защитник Сергей Рассказов играл в составе молодежных команд «Динамо» (Москва) и «Триумф» (Люберцы), а также в «Самаре», «Строителе», «Уралмаше», «Спартаке-Приморье».

Форвард Александр Лавников выступал за «Автодор», «Союз», молодежную команду «Красных Крыльев» (Тольятти), «Алтайбаскет», «Спартак-Приморье», «Университет-Югру», «Новосибирск», «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Енисей». Форвард Евгений Войтюк играл за питерский «Спартак», «Северсталь», «Химки-Подмосковье», «Красный Октябрь», «Зенит», «Рязань» и «Темп-СУМЗ-УГМК».

ИСТОЧНИК KP.RU