В Самаре премируют родителей близнецов-первоклассников

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-23T14:35:25+03:00

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В Самаре решили предоставить единовременные денежные выплаты тем семьям, которые воспитывают близнецов-первоклассников. Правда, для этого нужно иметь гражданство РФ и регистрацию на территории Самары.

- Размер выплаты составит 5 тысяч рублей. Ее предоставят на каждого ребенка однократно. Чтобы получить выплату, нужно обратиться с заявлением в МФЦ с 1 июля по 30 ноября, - сообщили в мэрии Самары.

Родителям близнецов нужно будет взять в школе справку о зачислении детей в первый класс, сделать копии паспорта и свидетельства о рождении, взять справку о регистрации семьи на территории Самары, а также предоставить СНИЛС и реквизиты банковского счета. После того, как документы будут одобрены, единовременная денежная выплата поступит на банковскую карту родителей близнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU