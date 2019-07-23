В Тольятти на четырех улицах сделают освещение

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-23T14:51:36+03:00

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В этом году на четырех улицах в Центральном и Автозаводском районах Тольятти появится освещение. Его обустроят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на улицах Борковской, Революционной, Ленина и Новопромышленной.

- Подрядчик уже приступил к работам на улицах Новопромышленной и Ленина. На первой установлены 18 из 28 опор освещения. На второй завершаются работы по бетонированию фундамента. В ближайшее время подрядчик займется обустройством освещения на улице Революционной, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Как отмечают чиновники, на улице Борковской свет появится на участке от Вокзальной до строения № 13 по улице Северной, на улице Революционной — от улицы Спортивной до Приморского бульвара, на улице Ленина — от улицы Мичурина до улицы Льва Толстого, а на улице Новопромышленной — от улицы Комсомольской до улицы Шлютова.

ИСТОЧНИК KP.RU