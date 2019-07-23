2019-07-23T15:05:51+03:00
Спорт

«Крылья Советов» объявили о подписании Гацкана

Полузащитник заключил с самарским клубом соглашение по схеме «1+1», он будет играть в «КС» под 8 номером
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Гацкан будет выступать под номером 8, который раньше принадлежал Корниленко.Гацкан будет выступать под номером 8, который раньше принадлежал Корниленко.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» подписали экс-капитана «Ростова» Александра Гацкана. 35-летний футболист заключил с самарским клубом контракт по схеме «1+1», сообщает пресс-служба «КС».

- 35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за «Рубин» и «Ростов», в котором он играл с 2008 года. Вплоть до 2018 года Александр Гацкан защищал цвета национальной сборной Молдавии. За «Крылья Советов» Александр будет выступать под номером 8. Гацкан присоединится к команде в среду на утренней тренировке, - говорится на официальном сайте волжан.

Напомним, следующий матч «Крылья» проведут 27 июля на выезде против «Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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