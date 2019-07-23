В Самаре предприниматель торговал в агропарке сырами из Германии и Финляндии

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-23T15:17:11+03:00

Продукция, произведенная в странах Европы, запрещена к ввозу на территорию России

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В Самаре сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками провели проверку в агропарке на Волжском шоссе. Как выяснилось, один из предпринимателей промышлял там продажей санкционных сыров.

- У предпринимателя были обнаружены более 51 кг 606 г сыров различных сортов производства Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши, которые запрещены к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Специалисты изъяли у предпринимателя всю запрещенную продукцию и уничтожили на месте в его же присутствии.

ИСТОЧНИК KP.RU