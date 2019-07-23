В Самарской области в реке Сок плавал труп мужчины

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-23T15:53:51+03:00

Погибшего обнаружил очевидец. Он же и вызвал спасателей

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Вечером в понедельник, 22 июля, возле поселка Угловой в Красноярском районе нашли тело неизвестного мужчины. Погибшего обнаружили в реке Сок.

- В экстренные службы позвонил очевидец. Он рассказал, что увидел плывущий в 20 метрах от берега труп, - сообщили в службе спасения Самарской области.

На место происшествия выехал техногенный отряд спасателей. Они извлекли утопленника из воды и передали тело сотрудникам полиции. Сейчас специалисты устанавливают личность мужчины, а также обстоятельства его гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU