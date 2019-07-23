В Самаре осудили экс-главу регионального минимущества Антона Бекина

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-23T16:34:58+03:00

Чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий с ущербом в 9 млн рублей

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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему врио министра имущественных отношений Самарской области Антону Бекину, которого обвиняли в превышении должностных полномочий.

- Суд признал Антона Бекина виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом занимать госдолжности, - сообщил в Твиттере депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Напомним, что Антона Бекина поймали на том, что он сокрыл нарушения, которые были выявлены в ходе проверки ГУП «Стройконтроль». Из-за его действий государству был нанесен ущерб примерно на 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU