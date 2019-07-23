В Самаре сотрудника МП задержали при получении взятки в 1,35 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-23T17:06:55+03:00

Мужчина требовал незаконное вознаграждение от фирмы за приемку оказанных ею услуг

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В Самаре сотрудника муниципального предприятия уличили в коррупционном преступлении. Полицейские задержали 56-летнего мужчину на улице Санфировой при получении взятки в 1,35 млн рублей.

- Было установлено, что МП, где работает подозреваемый, заключило договор на поставку стройматериалов с одной из самарских организаций. После того, как компания выполнила условия договора, мужчина вместе с сообщниками потребовал от ее представителя взятку за приемку оказанных услуг, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Деньги полицейские нашли в бумажном пакете на заднем сиденье автомобиля задержанного сотрудника МП. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU