В Самаре сотрудника МП задержали при получении взятки в 1,35 млн рублей
В Самаре сотрудника муниципального предприятия уличили в коррупционном преступлении. Полицейские задержали 56-летнего мужчину на улице Санфировой при получении взятки в 1,35 млн рублей.
- Было установлено, что МП, где работает подозреваемый, заключило договор на поставку стройматериалов с одной из самарских организаций. После того, как компания выполнила условия договора, мужчина вместе с сообщниками потребовал от ее представителя взятку за приемку оказанных услуг, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Деньги полицейские нашли в бумажном пакете на заднем сиденье автомобиля задержанного сотрудника МП. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU