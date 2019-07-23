В Самаре сотрудник водоканала получил «откат» на 1,3 млн рублей от продавца стройматериалов
Появились подробности задержания в Самаре чиновника муниципального предприятия, который получил взятку в 1,35 млн рублей. Мужчина оказался служащим «Самараводоканала», сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Крупную взятку от представителя ООО получил главный инженер МП. Он и работник контрактной службы вымогали деньги, путем угроз по созданию препятствий по исполнению договора, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и МП на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины.
Инженер и сотрудник контрактной службы сейчас задержаны. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Решается вопрос об избрании в отношении мужчин меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU